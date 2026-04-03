В Баку стартовал Кубок города по стрельбе из лука

3 Апреля 2026 16:03
В Баку состоялась церемония открытия первого этапа Кубка города по стрельбе из лука.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Федерации стрельбы из лука Азербайджана, турнир организован совместно с Управлением молодежи и спорта города Баку.

В ходе официальной части выступил ведущий консультант спортивного сектора Бакинского городского управления по делам молодежи и спорта, исполнительный директор Федерации легкой атлетики Азербайджана Камал Ахмедов, который отметил значимость турнира и пожелал участникам успехов.

Генеральный секретарь Федерации стрельбы из лука Азербайджана Фарид Халилов подчеркнул, что подобные соревнования способствуют росту конкуренции и выявлению новых талантов. Он отметил: "Такие турниры играют важную роль в повышении уровня подготовки спортсменов и формировании конкурентной среды".

После завершения официальной части первый этап Кубка города был объявлен открытым.

Затем стартовал квалификационный раунд, в котором участвуют 51 спортсмен. В категории взрослых стрельба ведется с дистанции 70 метров, в категории U15 - с 40 метров.

Отметим, что результаты квалификации определят рейтинг участников и их соперников в финальной стадии. Согласно программе, завтра пройдут раунды на выбывание.

