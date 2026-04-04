Определились финалисты первого этапа Кубка города Баку - ФОТО

4 Апреля 2026 21:14
Очередной соревновательный день первого этапа Кубка города Баку по стрельбе из лука в категориях "взрослые" и U15 завершился в условиях напряженной спортивной борьбы.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам полуфинальных этапов среди взрослых определились пары финалистов: в женском зачете за золотую медаль поборются Яйлагюль Рамазанова и Лала Исмаилова, а за "бронзу" — Алия Алиева и Лала Абдурахманова. В мужском финале за первое место сразятся Мухаммедали Алиев и Сердар Велиев, в то время как Гусейн Магеррамов и Захид Казимзаде оспорят бронзовую награду.

Параллельно с этим, согласно программе соревнований, завершился квалификационный этап среди юниоров в категории U15. Решающие полуфинальные и финальные встречи в этой возрастной группе, где юные лучники демонстрируют высокую волю к победе, состоятся завтра — тогда и определятся обладатели мест на пьедестале почета. По итогам соревнований победители и призеры будут награждены соответствующими медалями и дипломами.

İdman.Biz

