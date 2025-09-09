9 September 2025
EN

Azerbaijan announces wrestlers for World Championship in Zagreb

Wrestling
News
9 September 2025 12:45
29
The wrestlers who will represent Azerbaijan at the World Championship in Zagreb, Croatia, have been announced.

Idman.biz, citing Report news agency, reports that a total of 23 athletes will compete at the tournament.

Freestyle wrestling

57 kg: Islam Bazarganov

61 kg: Nuraddin Novruzov

65 kg: Ali Rahimzade

70 kg: Kanan Heybatov

74 kg: Turan Bayramov

79 kg: Dzhabrail Gadzhiev

86 kg: Arsenii Dzhioev

92 kg: Osman Nurmagomedov

97 kg: Magomedkhan Magomedov

125 kg: Giorgi Meshvildishvili

Women’s wrestling

57 kg: Zhala Aliyeva

59 kg: Gunay Gurbanova

62 kg: Birgul Soltanova

Greco-Roman wrestling

55 kg: Eldaniz Azizli

60 kg: Nihat Mammadli

63 kg: Murad Mammadov

67 kg: Hasrat Jafarov

72 kg: Ulvu Ganizade

77 kg: Sanan Suleymanov

82 kg: Gurban Gurbanov

87 kg: Islam Abbasov

97 kg: Murad Ahmadiyev

130 kg: Beka Kandelaki

The World Championship will take place from September 13 to 21.

Idman.biz

