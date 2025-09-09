Azerbaijan announces wrestlers for World Championship in Zagreb

The wrestlers who will represent Azerbaijan at the World Championship in Zagreb, Croatia, have been announced.
Idman.biz, citing Report news agency, reports that a total of 23 athletes will compete at the tournament.
Freestyle wrestling
57 kg: Islam Bazarganov
61 kg: Nuraddin Novruzov
65 kg: Ali Rahimzade
70 kg: Kanan Heybatov
74 kg: Turan Bayramov
79 kg: Dzhabrail Gadzhiev
86 kg: Arsenii Dzhioev
92 kg: Osman Nurmagomedov
97 kg: Magomedkhan Magomedov
125 kg: Giorgi Meshvildishvili
Women’s wrestling
57 kg: Zhala Aliyeva
59 kg: Gunay Gurbanova
62 kg: Birgul Soltanova
Greco-Roman wrestling
55 kg: Eldaniz Azizli
60 kg: Nihat Mammadli
63 kg: Murad Mammadov
67 kg: Hasrat Jafarov
72 kg: Ulvu Ganizade
77 kg: Sanan Suleymanov
82 kg: Gurban Gurbanov
87 kg: Islam Abbasov
97 kg: Murad Ahmadiyev
130 kg: Beka Kandelaki
The World Championship will take place from September 13 to 21.
