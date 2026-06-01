Four Cristiano Ronaldo teammates included in Saudi Arabia’s World Cup 2026 squad

1 June 2026 14:07
Saudi Arabia have announced their squad for the 2026 FIFA World Cup, with four Al-Nassr players included in the final selection alongside Cristiano Ronaldo’s club teammates, İdman.Biz reports.

Goalkeeper Nawaf Al-Aqidi, defender Nawaf Al-Boushal, midfielder Abdullah Al-Khaibari and forward Abdullah Al-Hamdan were all named in the squad for the tournament in the United States, Canada and Mexico.

Saudi Arabia will compete in a challenging group featuring Uruguay, Spain and Cape Verde. The Green Falcons will begin their campaign against Uruguay on 16 June before facing Spain on 21 June and Cape Verde on 27 June.

The squad also features several experienced players from Al-Hilal, Al-Ittihad and Al-Ahli, as Saudi Arabia aim to reach the knockout stage for the first time since the 1994 World Cup.

Saudi Arabia squad for World Cup 2026:

Goalkeepers:
Ahmed Al-Kassar (Al-Qadsiah), Mohammed Al-Owais (Al-Hilal), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr).

Defenders:
Saud Abdulhamid (Lens), Abdulelah Al-Amri (Al-Ittihad), Jehad Thakri (Al-Qadsiah), Hassan Al-Tambakti (Al-Hilal), Ali Alawjami (Al-Hilal), Hassan Kadesh (Al-Ittihad), Moteb Al-Harbi (Al-Hilal), Ali Majrashi (Al-Ahli), Mohammed Abu Al-Shamat (Al-Qadsiah), Nawaf Al-Boushal (Al-Nassr).

Midfielders:
Ziyad Al-Johani (Al-Ahli), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Mohammed Kanno (Al-Hilal), Abdullah Al-Khaibari (Al-Nassr), Alaa Al-Haji (NEOM), Musab Al-Juwayr (Al-Qadsiah), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal).

Forwards:
Firas Al-Buraikan (Al-Ahli), Abdullah Al-Hamdan (Al-Nassr), Saleh Al-Shehri (Al-Ittihad), Sultan Madash (Al-Hilal), Ayman Yahya (Al-Nassr), Khalid Al-Ghannam (Al-Ettifaq).

Saudi Arabia qualified for the World Cup after another strong campaign in Asian football and will hope to build on the momentum created by their famous victory over Argentina at the 2022 tournament in Qatar.

