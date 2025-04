ISF U15 Gymnasiade: Day 2 schedule

The ISF U15 Gymnasiade Sports Games continue in Serbia.

According to an official report from a correspondent sent by Idman.biz, on the second day of the competition, the Azerbaijani team will be represented in 10 sports disciplines.

Azerbaijan’s Greco-Roman wrestlers will begin their competitions, while representatives from Azerbaijan will also compete in badminton, para-badminton, table tennis, swimming, para-swimming, 3x3 basketball, gymnastics, chess, and fencing.

Tennis, archery and beach volleyball competitions have been postponed due to weather conditions.

ISF U15 Gymnasiade - April 7

Fencing (Novi Varoš, Sport Hall)

Saber, Girls, Individual

10:00-11:30. Preliminary Round

13:00-13:20. Round of 16

13:30-14:00. Quarter-finals

14:40-15:20. Semi-finals

15:40-16:00. Final

Aydan Atakishiyeva

Mirnuray Abasova

Esnat Mirzayeva

Wrestling (Lučani, Sport Hall)

09:00-19:00. Greco-Roman Wrestling

38 kg. Qualification Round - Huseyn Amrahli vs. Ruslan Holubiyev (Ukraine)

41 kg. Quarter-finals - Ali Javadli vs. Vladislav Dimchishin (Ukraine)

44 kg. Quarter-finals - Amin Mammadov vs. Tamas Pek (Serbia)

48 kg. Qualification Round - Abdurahman Huseynli vs. Timur Maharramov (Ukraine)

52 kg. Round of 16 - Gurban Macnunov vs. Huseyn Mustafazada

57 kg. Quarter-finals - Eldaniz Allahverdiyev vs. Gabriyel Lunqu (Romania)

68 kg. First Round - Ali Mammadov vs. David Habi (Serbia)

75 kg. Qualification Round - Isfahan Hasanov vs. Layon Tomas Alankar (Brazil)

85 kg. Qualification Round - Zohrab Safarov vs. Ovidiu Vladimir Pop (Romania)

Chess (Zlatibor, Queen Hotel)

15:00-18:00: Rapid

Maryam Agaverdiyeva

Pasham Alizada

Badminton (Ujise, Krčaqovo Hotel)

10:30. Mixed Teams

Azerbaijan vs. Uganda

Farac Karimli

Yusif Miralamov

Leyla Jamalzada

Nazrin Mehralizada

Huseyn Hasanli

Malik Farajov

Aysel Kazimova

Gulara Mirzayeva

Gymnastics (Novi Sad, Primary School)

Boys, Qualification

09:00-09:30. Floor Exercise

09:30-10:00. Pommel Horse

10:00-10:30. Rings

13:00-13:30. Vault

13:30-14:00. Parallel Bars

14:00-14:30. Horizontal Bar

Mahammad Rustamzada

Girls, Qualification

09:00-09:30. Vault

09:30-10:00. Uneven Bars

13:00-13:30. Balance Beam

13:30-14:30. Floor Exercise

Khadija Abbaszada

Albina Aliyeva

Leyla Mammadzada

Aynaz Majidzada

Para-Swimming (Ujise, City Pool)

16:30. 200m Freestyle

Murad Mammadov

Salim Mammadov

Kanan Sadigzada

18:00. 50m Breaststroke

Rasul Suleymanov

Swimming (Ujise, City Pool)

Boys, Qualification

200m Freestyle

10:39. Ramal Sadigli

10:42. Farhad Shirmammadli

50m Breaststroke

12:11. Farhad Shirmammadli

400m Individual Medley

11:36. Amin Orujlu

Girls, Qualification

200m Freestyle

10:57. Maryam Javadova

100m Backstroke

11:17. Mehri Abdurahmanli

11:23. Vlastilina Xasyanova

400m Individual Medley

11:45: Vlastilina Xasyanova

3x3 Basketball (Zlatibor)

10:00-16:40. Boys

11:00. Azerbaijan vs. Serbia-2

12:00. Azerbaijan vs. Mexico

Timur Hajizada

Rovshan Mammadyarov

Yunis Ganjaliyev

Faig Karimov

Girls

12:20. Azerbaijan vs. Romania

14:40. Azerbaijan vs. Serbia-2

Aylin Akbarzada

Aylin Niftaliyeva

Gunel Mammadli

Nazrin Abbasova

Para-Badminton (Zlatibor)

09:30. Individual Competitions

SL4/SU5: Nigar Mehdiyeva, Ayan Aliyeva

SL3/SU5: Ali Maharramov

SH6: Zahra Salmanli, İlkin Bagirzada

Table Tennis (Zlatibor, Primary School)

09:30. Group Stage

Boys, Team Event

Azerbaijan vs. India

Azerbaijan vs. Brazil

Onur Guluzada

Tunar Bagirov

Ugur Nazarli

Shakir Gadirov

Girls, Team Event

Azerbaijan vs. China

Azerbaijan vs. Serbia

Yagmur Mammadli

Banu Baytalli

Khadija Eylazova

Malak Ahmadzada

Azerbaijan is represented in 18 sports at the Gymnasiade.

