Azerbaijan U-15 national team begins training camp ahead of friendlies against Montenegro

Azerbaijan’s national team for players under 15 will hold a training camp at the National Teams Training Center from today until September 19.
As part of the U-15 training camp, the team will play two friendly matches against Montenegro’s corresponding age-group team, Idman.biz reports.
The matches are scheduled to take place at the Bina Stadium on September 16 and 18, with a planned kickoff time of 16:00.
Names of the players invited to the national team have been announced.
|
№
|
Name/Surname
|
Club
|
1
|
Zaka Hamidli
|
Sabah
|
2
|
Oqtay Mehraliyev
|
Qarabag
|
3
|
Yusif Mammadli
|
Qarabag
|
4
|
Mahammad Agamaliyev
|
Qarabag
|
5
|
Ruhid Mammadli
|
Qarabag
|
6
|
Asim Huseynov
|
Qarabag
|
7
|
Raul Aliyev
|
Qarabag
|
8
|
Qarib Qurbatzada
|
Neftchi
|
9
|
Harun Aliyev
|
Neftchi
|
10
|
Emil Quliyev
|
Neftchi
|
11
|
Ulvi Mustafayev
|
Ulduz
|
12
|
Maharram Musazada
|
Qarabag
|
13
|
Abbas Mammadli
|
Qarabag
|
14
|
Sabran Muradli
|
Qarabag
|
15
|
Hasan Murshudzada
|
Qarabag
|
16
|
Kanan Hasanov
|
Altinordu
|
17
|
Murad Mammadov
|
Sumgayit
|
18
|
Qafar Babayev
|
Neftchi
|
19
|
Nihad Asgarli
|
Neftchi
|
20
|
Subhan Alizada
|
Neftchi
|
21
|
Nihat Baylarli
|
Ulduz
|
22
|
Khazar Huseynzada
|
Sabah
|
23
|
Ibrahim Rza
|
Qarabag
|
24
|
Akbar Azizli
|
Turan Tovuz
|
25
|
Hasan Ramazanov
|
Sabah
