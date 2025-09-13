13 September 2025
EN

Azerbaijan U-15 national team begins training camp ahead of friendlies against Montenegro

Football
News
13 September 2025 15:22
35
Azerbaijan’s national team for players under 15 will hold a training camp at the National Teams Training Center from today until September 19.

As part of the U-15 training camp, the team will play two friendly matches against Montenegro’s corresponding age-group team, Idman.biz reports.

The matches are scheduled to take place at the Bina Stadium on September 16 and 18, with a planned kickoff time of 16:00.

Names of the players invited to the national team have been announced.

Name/Surname

Club

1

Zaka Hamidli

Sabah

2

Oqtay Mehraliyev

Qarabag

3

Yusif Mammadli

Qarabag

4

Mahammad Agamaliyev

Qarabag

5

Ruhid Mammadli

Qarabag

6

Asim Huseynov

Qarabag

7

Raul Aliyev

Qarabag

8

Qarib Qurbatzada

Neftchi

9

Harun Aliyev

Neftchi

10

Emil Quliyev

Neftchi

11

Ulvi Mustafayev

Ulduz

12

Maharram Musazada

Qarabag

13

Abbas Mammadli

Qarabag

14

Sabran Muradli

Qarabag

15

Hasan Murshudzada

Qarabag

16

Kanan Hasanov

Altinordu

17

Murad Mammadov

Sumgayit

18

Qafar Babayev

Neftchi

19

Nihad Asgarli

Neftchi

20

Subhan Alizada

Neftchi

21

Nihat Baylarli

Ulduz

22

Khazar Huseynzada

Sabah

23

Ibrahim Rza

Qarabag

24

Akbar Azizli

Turan Tovuz

25

Hasan Ramazanov

Sabah

Idman.biz

