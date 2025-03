Azerbaijani chess players begin competition at European Championship

The European Men's Chess Championship begins today in Eforie Nord, Romania.

13 Azerbaijani chess players - Aydin Suleymanli, Nijat Abasov, Mahammad Muradli, Read Samedov, Ahmad Ahmadzadeh, Misratdin Isgandarov, Vugar Manafov, Shiroglan Talibov, Khagan Ahmad, Elmar Atakishiyev, Shahin Valiyev, Suleyman Suleymanli and Umid Aslanov - will compete in the competition, Idman.biz reports.

20 tickets to the World Cup will also be awarded at the European Championship.

A total of 376 chess players from 40 countries are participating in the competition.

Round 1

Rishi Vijayakumar (Scotland) - Aydin Suleymanli

Yonatan Uritsky (Israel) - Nijat Abasov

Mahmoud Muradli - Aleksandr Manea (Romania)

Ruslan Ponomaryov (Ukraine) - Suleyman Suleymanli

Jaime Santos (Spain) - Shahin Valiyev

Umid Aslanov - Konstantin Lupulescu (Romania)

Ahmed Ahmadzade - Fred Behrend (Luxembourg)

Matei-Theodor Dodoi (Romania) - Misratdin Iskenderov

Read Samedov - Vahan Nalbandyan (Armenia)

Vugar Manafov - Gunes Anacak (Turkey)

Shiroglan Talibov - Dragosh-Olivar Minescu (Romania)

Elmar Atakishiyev - Aleksandar Atanasov (Bulgaria)

Khagan Ahmad - Vlad Albu (Moldova)

