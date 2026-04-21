21 Aprel 2026
Avropa çempionatında qadın güləşçilərimizin rəqibləri məlum olub

21 Aprel 2026 21:15
Albaniyanın Tirana şəhərində keçirilən güləş üzrə Avropa çempionatında qadınların yarışına start verilir. Turnirin püşkatma mərasimindən sonra Azərbaycan təmsilçilərinin ilk rəqibləri müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, qadın güləşi üzrə millimiz turnirə beş idmançı ilə qatılıb. Püşkə əsasən, pəhləvanlarımızın qarşılaşacağı rəqiblər və mərhələlər aşağıdakı kimidir:

Qadın güləşi üzrə püşkatmanın nəticələri:

50 kq: Elnurə Məmmədova təsnifat mərhələsində Aqata Qoluçovska (Polşa) ilə üz-üzə gələcək.

57 kq: Jalə Əliyeva təsnifatda Amori Andrix (Almaniya) ilə güləşəcək.

59 kq: Günay Qurbanova yarışa 1/4 finaldan başlayacaq və rəqibi Elena Brügger (Almaniya) olacaq.

62 kq: Ruzanna Məmmədova təsnifat mərhələsində İlona Prokopevniuk (Ukrayna) ilə qarşılaşacaq.

65 kq: Birgül Soltanova 1/4 final mərhələsində Krişta İnçe (Rumıniya) ilə qüvvəsini sınayacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Beka Kandelaki bürünc medal uğrunda görüşdə məğlub oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22:20
Güləş

Beka Kandelaki bürünc medal uğrunda görüşdə məğlub oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Güləşçimiz ukraynalı həmkarı Mixaylo Vişnivetskiyə uduzub
Rəşad Məmmədov: “Vətənə əliboş qayıtmadığım üçün xoşbəxtəm” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO
22:07
Güləş

Rəşad Məmmədov: “Vətənə əliboş qayıtmadığım üçün xoşbəxtəm” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO

Bürünc mükafatçı Emin Seferşayevlə gələcək görüşlərdən və Eldəniz Əzizlinin dəstəyindən danışıb
Qurban Qurbanov adını finala yazdırdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
20:14
Güləş

Qurban Qurbanov adını finala yazdırdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
“Rəşadın bürünc medal qazanacağına inanıram” - Eldəniz Əzizlinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
12:47
Güləş

“Rəşadın bürünc medal qazanacağına inanıram” - Eldəniz Əzizlinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Dördqat dünya çempionu Avropa çempionatında Azərbaycan güləşçilərinə dəstək verir
AVRO-2026: Belaruslu güləşçi Azərbaycan bayrağını öpən türkiyəli idmançıya zərbə endirib
20 Aprel 23:07
Güləş

AVRO-2026: Belaruslu güləşçi Azərbaycan bayrağını öpən türkiyəli idmançıya zərbə endirib - VİDEO

Yarımfinalda qalmaqal: kobud zərbədən sonra rəqib diskvalifikasiya olundu

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur

Ən çox oxunanlar

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
Qurban Qurbanov adını finala yazdırdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
20:14
Güləş

Qurban Qurbanov adını finala yazdırdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 21:52
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı