7 Aprel 2026
Millinin böyük məşqçisi: “Olimpiya Oyunlarına gedən yol bu yeniyetmələrdən başlayır”

7 Aprel 2026 22:08
Yunan-Roma güləşi üzrə U17 milli komandanın açıq məşqi keçirilib.

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun güləş zalında baş tutan hazırlıq prosesini milli komanda üzvlərinin şəxsi məşqçiləri və federasiya rəsmiləri canlı izləyib.

Böyük məşqçi Rafiq Hüseynov, məşqçilər Kamran Məmmədov, Zöhrab Abbasov və Müşviq Məmmədovun rəhbərliyi altında keçirilən məşqdə daha çox taktiki-texniki çalışmalara üstünlük verilib. Şəxsi məşqçilər belə açıq məşqlərin faydalı olduğunu bildiriblər və gələcəkdə bunun ənənəvi hal almasını diləyiblər.

R.Hüseynov toplanışın gedişi, açıq məşq və qarşıdakı hədəflərlə bağlı bunları deyib:

“Özbəkistanda 10 günlük təlim-məşq toplanışı keçdik. “Zəfər kuboku” turniri öncəsi bizim üçün önəmli bir hazırlıq idi. Özbəkistan millisi U17 yaş qrupunda dünyada sayılıb-seçilən yığmalardandır. Onların tərkibində dünya və Asiya çempionu olan bir neçə güləşçi var. Ona görə orada toplanış keçmək bizim üçün vacib idi. Həmin hazırlıq prosesində aşkarladığımız səhvlər üzərində işləyirik. Komanda optimal vəziyyətdədir. Ümid edirəm ki, bu məşqlərin bəhrəsini Türkiyədəki yarışda görəcəyik.

Açıq məşq keçirməyimizin məqsədi odur ki, şəxsi məşqçilər öz tələbələrinin hazırlıq səviyyəsini izləsinlər.

Toplanışlar zamanı bəzən 4-5 gün idmançılara istirahət veririk ki, şəxsi məşqçilərinin yanında olub, səhvləri üzərində işləyə bilsinlər. Klub və cəmiyyətlərdə iş yüksək səviyyədə gedəndə milli komanda məşqçilərinin də işi yüngülləşir. Bununla da potensiallı idmançıları əldə etmiş oluruq. Olimpiya Oyunlarına gedən yol bu yeniyetmələrdən başlayır. Ümid edirik ki, 2032-ci ildə baş tutacaq Olimpiya Oyunlarında nəticələri bu yeniyetmələrdən görəcəyik, eləcə də sonrakı illərdə də. Güləş federasiyasının rəhbərliyi məşqimizi izlədi. Həm inventarla, həm də maddi baxımdan çox dəstək olurlar. Ümumən hər şey yüksək səviyyədədir. Bu dayaq bizə gələcək yarışlarda uğurlu çıxış etmək üçün bir növ təkan olacaq”.

Qeyd edək ki, “Zəfər kuboku” 12-14 apreldə Türkiyənin Antalya şəhərində keçiriləcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Olimpiya mükafatçısı Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı heyətinə daxil edilməyib - İDMAN.BİZ-in İCMALI
13:33
Güləş

Olimpiya mükafatçısı Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı heyətinə daxil edilməyib - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Birləşmiş Dünya Güləşi milli komandaların ilkin siyahılarını açıqlayıb
Ukrayna qadın güləş millisinin üzvü: “Atam Yevlaxdandır, orada qohumlarımız var” - MÜSAHİBƏ + FOTO
6 Aprel 10:20
Güləş

Ukrayna qadın güləş millisinin üzvü: “Atam Yevlaxdandır, orada qohumlarımız var” - MÜSAHİBƏ + FOTO

Aida Kərimova bildirib ki, məsafəyə baxmayaraq, əlaqə saxlayırıq
Həsrət Cəfərov idmançılar arasında ən yüksək reytinqə sahibdir - VİDEO
2 Aprel 09:13
Güləş

Həsrət Cəfərov idmançılar arasında ən yüksək reytinqə sahibdir - VİDEO

Siyahıya yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (480 xal) başçılıq edir
Mariya Stadnik Estoniyada 250 güləşçiyə ustad dərsi keçib
31 Mart 21:56
Güləş

Mariya Stadnik Estoniyada 250 güləşçiyə ustad dərsi keçib

O, masterklassda müxtəlif fəndlərin icrasını nümayiş etdirib
Azərbaycanın U-20 sərbəst güləş yığması Bursa şəhərində hazırlıq prosesinə start verir
31 Mart 17:35
Güləş

Azərbaycanın U-20 sərbəst güləş yığması Bursa şəhərində hazırlıq prosesinə start verir

15 gün davam edəcək toplanışda əsasən taktiki-texniki çalışmalara yer ayrılacaq
Mariya Stadnik: “Tallin Open” turnirində əsas hədəf nəticə yox, təcrübə qazanmaq idi”
31 Mart 13:30
Güləş

Mariya Stadnik: “Tallin Open” turnirində əsas hədəf nəticə yox, təcrübə qazanmaq idi”

O, sözügedən yarışın Avropa çempionatı üçün hazırlıq xarakteri daşıdığını söyləyib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 17:31
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” 21 xalla turnir cədvəlində onuncudur