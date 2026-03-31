31 Mart 2026
Azərbaycanın U-20 sərbəst güləş yığması Bursa şəhərində hazırlıq prosesinə start verir

31 Mart 2026 17:35
Azərbaycanın U-20 sərbəst güləş yığması Bursa şəhərində hazırlıq prosesinə start verir

Azərbaycan sərbəst güləş üzrə U-20 millisi növbəti təlim-məşq toplanışına başlayır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyası məlumat yayıb.

Komanda sabahdan Bursada Türkiyə millisiylə birgə hazırlığa start verəcək. 15 gün davam edəcək toplanışda əsasən taktiki-texniki çalışmalara yer ayrılacaq.

Böyük məşqçi Arif Abdullayev, məşqçilər Rövşən Hacıyev, Nazim Əlicanov və Əşrəf Əliyevin rəhbərliyi altında 11 güləşçi - Muhəmməd İsmayılov (57 kq), Camal Abbasov (61 kq). Bəşir Verdiyev (65 kq), Hacı Kərimov (70 kq), Nurlan Ağazadə (74 kq), Elcan İsmayılzadə, Muradxan Omarov (hər ikisi 79 kq), Məhəmməd Abbaszadə (86 kq), Hüseyn Məmmədtağızadə (92 kq), Fərhad Süleymanlı (97 kq) və Yusif Dursunov (125 kq) hazırlıq prosesinə cəlb edilib.

Millimiz toplanış bitdikdən sonra 17-19 apreldə keçiriləcək “Çempionlar” turnirində iştirak etmək üçün Antalyaya yollanacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mariya Stadnik: “Tallin Open” turnirində əsas hədəf nəticə yox, təcrübə qazanmaq idi”
13:30
Güləş

Mariya Stadnik: “Tallin Open” turnirində əsas hədəf nəticə yox, təcrübə qazanmaq idi”

O, sözügedən yarışın Avropa çempionatı üçün hazırlıq xarakteri daşıdığını söyləyib
Kovinqton Çimayevlə qarşılaşmaq istəyini bildirib
30 Mart 22:55
Güləş

Kovinqton Çimayevlə qarşılaşmaq istəyini bildirib

Kovinqton bunu azarkeşlərinin aldatmasının qisasını almaq üçün etmək istəyir
Gəncədə sərbəst güləş məşqləri ödənişsiz oldu
29 Mart 14:33
Güləş

Gəncədə sərbəst güləş məşqləri ödənişsiz oldu

7-11 yaşlı kiçik pəhlivanlar Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində xalça üzərinə çıxacaqlar
Güləşçi qızlarımız Estoniyada 5 medal qazanıblar
29 Mart 00:15
Güləş

Güləşçi qızlarımız Estoniyada 5 medal qazanıblar

Fatimə Bayramova (53 kq) keçirdiyi 7 görüşün hər birində qalib gələrək çempion olub
Güləşçi qızlarımız “Tallin Open” turnirində iştirak edirlər
28 Mart 00:34
Güləş

Güləşçi qızlarımız “Tallin Open” turnirində iştirak edirlər

Komandaya böyük məşqçi Mariya Stadnik və məşqçi Solmaz Adilova rəhbərlik edirlər
Azərbaycan güləşçisinin yarışlardan diskvalifikasiya edilməsinin səbəbi məlum olub - YENİLƏNİB
27 Mart 15:42
Güləş

Azərbaycan güləşçisinin yarışlardan diskvalifikasiya edilməsinin səbəbi məlum olub - YENİLƏNİB

Sabir Cəfərovun diqqətsizliyi onun cəzalandırılması ilə nəticələnib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub
30 Mart 21:58
Futbol

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub - YENİLƏNİB/FOTO + VİDEO

Millimiz finalda Syerra-Lyoneni penaltilərdə məğlub edib
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması
30 Mart 06:11
Futbol

Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması

“Atletiko”nun əfsanəvi müdafiəçisi gələcək karyerası və müasir oyun modelləri barədə danışıb
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı
29 Mart 06:23
MMA

Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Sietldə yekdil qərarla qalib gəldi