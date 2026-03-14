Avropa ikincisi: "Zədədən sonra ilk yarışım idi"

Avropa ikincisi: “Zədədən sonra ilk yarışım idi”

“Yarış mənim üçün ağır keçdi”.

Bu sözləri Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil edilən U-23 Avropa çempionatında gümüş medal qazanan Azərbaycanın qadın güləşçisi Ruzanna Məmmədova deyib.

O, turnirə iki ay hazırlaşdığını bildirib.
“Dizimdən əməliyyat olunmuşdum. Zədədən sonra ilk yarışım idi. Yüngül məşqlərdən sonra turnirə qatıldım. Məqsədim fəxri kürsüdə yer almaq idi. Təəssüf ki, çempion ola bilmədim. Növbəti hədəfim Albaniyada təşkil olunacaq böyüklər arasında Avropa çempionatında birinci olmaqdır”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında söyləyib.

