4 Dekabr 2025
AZ

Azərbaycan güləşçisi Rusiyada keçiriləcək turnirdə dünya çempionu ilə qarşılaşacaq

Güləş
Xəbərlər
4 Dekabr 2025 02:52
34
Azərbaycan güləşçisi və Paris Olimpiya Oyunlarının bürünc medalçısı Maqomedxan Maqomedov 14 dekabrda Saxalində keçiriləcək nüfuzlu PWL turnirində qazaxıstanlı dünya çempionu Rizabek Aytmuxanla qarşılaşacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, 27 yaşlı Maqomedov 2023-cü il Dünya Çempionatının finalçısı, 2024-cü il Avropa çempionu və Paris Olimpiadasının bürünc medalçısıdır.

O, daim ən yüksək səviyyədə yarışan aparıcı Azərbaycan idmançılarından biri hesab olunur. Hazırda Azərbaycan milli komandasının aparıcı güləşçisi Ər-Riyadda keçirilən İslam Oyunlarında gözlənilməz məğlubiyyətinin qisasını almağa çalışır.

Xatırladaq ki, 21 yaşlı Aytmuxan turnirin sürprizlərindən biri olan İslam Həmrəyliyi Oyunlarının dörddəbir finalında Maqomedovu məğlub edib. Məhz bu döyüş qarşıdakı döyüşə xüsusi maraq qatır: Azərbaycanlı əvvəlki uğursuzluğun təsadüfi olduğunu sübut etməyə və üz-üzə yarışda liderliyi geri qaytarmağa çalışır.

Qeyd edək ki, Maqomedov 2022-ci ildən sərbəst güləşdə Azərbaycanı təmsil edir. Azərbaycan idmanında xidmətlərinə görə 2024-cü ildə 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif olunub.

İdman.Biz

