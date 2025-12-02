2 Dekabr 2025
Güləş
Xəbərlər
2 Dekabr 2025 15:02
37
Azərbaycan güləşçisi: “Vladiqafqazdakı turnirdə heç bir rəqibimə şans vermədim”

Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Maqomedxan Maqomedov Rusiyanın Vladiqafqaz şəhərində 2 qat olimpiya çempionu Soslan Andiyevin xatirə turnirində heç bir rəqibinə şans verməyib.

Millinin üzvü hazırkı çəkidə qalacağını bildirib.

“Yarışda beş görüş keçirdim və demək olar heç bir rəqibimə şans vermədim. İlk dəfə 125 kq-da güləşdim. Finalda Macarıstandan olan idmançını məğlub edərək birinci yeri tutdum. Daha sonra mütləq çəki dərəcəsində görüşüm oldu. Burada dağıstanlı rəqibimin ayağında problem yarandığı üçün sona qədər güləşə bilmədi. Düşünürəm ki, hazırkı çəkim normaldır və hələlik belə davam edəcəyəm”, - deyə o, “Report”a açıqlamasında deyib.

Qeyd edək ki, Vladiqafqazda 2 qat olimpiya çempionu Soslan Andiyevin xatirə turnirində M.Maqomedov ilk dəfə özünü 125 kq-da sınayıb və qızıl medal qazanıb.

