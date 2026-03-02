2 Mart 2026
AZ

Bilalhəbaşi Nəzərov: “Erməni boksçuya qarşı döyüşüm karyeramın ən məsuliyyətli anı idi”

Güləş
Xəbərlər
2 Mart 2026 13:21
40
Bilalhəbaşi Nəzərov: “Erməni boksçuya qarşı döyüşüm karyeramın ən məsuliyyətli anı idi”

Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən “Strandja” beynəlxalq turnirində iştirak edən Bilalhəbaşi Nəzərov böyüklər arasında qatıldığı ilk yarışda erməni boksçuya qarşı döyüşü karyerasının ən məsuliyyətli anı sayır.

Boksçu ilk rəqibləri ilə döyüşlər haqqında danışıb.

“İlk rəqibim İrlandiya idmançısı idi. O, U-23-lər arasında Avropa çempionu olmuşdu. Amma o qədər də çətinlik çəkmədim və 5:0 hesabı ilə qalib gəldim. 1/4 finalda erməni idmançı ilə döyüşdüm. Mənim üçün ən böyük, ən məsuliyyətli döyüşlərdən biri bu idi. Həm böyüklər arasında qatıldığım ilk yarışda medal qazanmaq istəyirdim, həm də rəqib erməni idi. O, böyüklər arasında Avropa çempionu olmuşdu. Üzərimə ikiqat məsuliyyət düşmüşdü. Şükürlər olsun ki, məşqçilərimlə yaxşı hazırlaşdıq, taktika qurduq və ermənini məğlub etdik. Daha sonra Ukrayna idmançısı ilə qarşılaşdım və çətinlik çəkmədən onu üstələdim”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında söyləyib.

Boksçu finaldakı məğlubiyyətin səbəbini belə izah edib:

“Həlledici döyüşdə Qazaxıstan idmançısına 2:3 hesabı ilə məğlub oldum. Bir az fiziki çatışmazlığım var idi. Bu da yəqin ki, böyüklər arasında qatıldığım ilk yarış olduğu üçün idi. İnşallah, növbəti yarışlarda daha yaxşı nəticələr qazanmağa çalışacağam”.

Qeyd edək ki, Bilalhəbaşi Nəzərov “Strandja” beynəlxalq turnirini gümüş medalla başa vurub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Ziya Babaşov reytinq turnirinin qalibi oldu
28 Fevral 23:51
Güləş

Ziya Babaşov reytinq turnirinin qalibi oldu - YENİLƏNİB

Tiranada keçirilən reytinq turnirində Azərbaycan güləşçiləri növbəti medallarını qazanıblar
Mariya Stadnik: “Həyatımın bu yeni mərhələsində dəstəyinizə ümid edirəm” - VİDEO
27 Fevral 23:43
Güləş

Mariya Stadnik: “Həyatımın bu yeni mərhələsində dəstəyinizə ümid edirəm” - VİDEO

Bir neçə gün əvvəl Stadnik U-15 və U-17 yaş qrupu üzrə Azərbaycan millisinin böyük məşqçisi vəzifəsinə təyin edilib
Azərbaycan Yunan-roma güləşçiləri Tiranada uğursuz çıxış etdilər - YENİLƏNİB
27 Fevral 17:50
Güləş

Azərbaycan Yunan-roma güləşçiləri Tiranada uğursuz çıxış etdilər - YENİLƏNİB

Güləşçilərimiz medal mübarizəsini dayandırıblar

Rəşid Babazadə: “Qabırğamın zədəsi mane oldu”
27 Fevral 16:05
Güləş

Rəşid Babazadə: “Qabırğamın zədəsi mane oldu”

Güləşçimiz finalda dünya çempionuna uduzub
Hacı Əliyev məktəblilərlə görüşəcək
27 Fevral 13:28
Güləş

Hacı Əliyev məktəblilərlə görüşəcək

47 nömrəli məktəbdə idman və təhsil mövzusunda görüş keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 Fevral 16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir