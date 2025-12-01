Azərbaycan güləşçiləri Rusiyada keçirilən turnirlərdə 6 medal qazanıblar

1 Dekabr 2025
Güləş
Xəbərlər
1 Dekabr 2025 22:01
Rusiyada güləş üzrə 2 ənənəvi yarış keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, Vladiqafqazda 2 qat olimpiya çempionu Soslan Andiyevin xatirə turniri baş tutub.

Güləşçimiz Maqomedxan Maqomedov ilk dəfə özünü 125 kq-da sınayıb. Yeni çəkidə debüt uğurlu alınıb. Ötən ay İslam Həmrəyliyi Oyunlarında yığma üzvü bu yarışda bütün rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

Xasavyurt isə Şamil Umaxanov turnirinə ev sahibliyi edib. Yığma üzvlərindən Murad Yevloyev (74 kq), Ali Tsokayev (86 kq) və Osman Nurmaqomedov (97 kq) gümüş, Qadjimurad Omarovla (74 kq), Muxammad Qantemirov (125 kq) isə bürünc medal qazanıb.

