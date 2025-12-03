3 Dekabr 2025
Güləşin canlı əfsanəsi Mariya Stadnik: “Ən dəyərli olan içimizdədir” - FOTO

3 Dekabr 2025 13:42
35
Dünya güləşinin canlı əfsanəsi, qadın güləşi üzrə dördqat Olimpiya çempionu, Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Mariya Stadnik 37-ci yaş günündə sosial şəbəkədəki paylaşımı ilə böyük maraq doğurub.

İdman.Biz xəbər verir ki, təcrübəli idmançı paylaşımında insanın dəyərinin xarici görünüşlə deyil, daxili dünyası ilə ölçüldüyünü vurğulayıb.

“Ən dəyərli olan hər şey içimizdədir, yaş isə yalnız müdriklik qatır və xarici görünüşü dəyişir. Salam, mənim 37 yaşım”, - deyə M.Stadnik paylaşımında yazıb.

Mariya Stadnik peşəkar karyerası boyunca Azərbaycan güləş tarixinin ən titullu qadın idmançılarından biri olub. O, ötən illər ərzində Dünya və Avropa çempionatlarında, həmçinin Olimpiya oyunlarında qazandığı medallarla ölkə idmanında xüsusi yer tutur.

Təcrübəli idmançı bu paylaşımı ilə həm azarkeşlərinə, həm də gənc idmançılara motivasiya mesajı verib.

