2 Dekabr 2025
AZ

Azərbaycan idmançılarının yeni REYTİNQ CƏDVƏLİ

Güləş
Xəbərlər
2 Dekabr 2025 17:21
43
Azərbaycan idmançılarının yeni REYTİNQ CƏDVƏLİ

Gənclər və İdman Nazirliyi Azərbaycan idmançılarının 2025-ci il dekabrın 1-nə olan reytinq cədvəlini təqdim edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Birinci pillədə 480 xalla yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov yer alıb. Sərbəst güləşçi Giorgi Meşvildişvili (460) ikinci, cüdoçu Zelim Kotsoyev (430) üçüncüdür.

Növbəti sıralarda Ülvü Qənizadə (yunan-Roma güləşi, 400 xal), Elcan Hacıyev (cüdo, 370 xal), Osman Nurmaqomedov, Arseniy Djioyev (hər ikisi sərbəst güləş, hər ikisi 340 xal), Zelim Tçkayev (cüdo, 330 xal), Murad Əhmədiyev (yunan-Roma güləşi, 330 xal) və Eldəniz Əzizli (yunan-Roma güləşi, 320 xal) qərarlaşıblar.

Qeyd edək ki, noyabr ayında reytinq cədvəli belə olub:

1) Ülvü Qənizadə (Yunan-Roma güləşi) 400 xal

2) Həsrət Cəfərov (Yunan-Roma güləşi) 400 xal

3) Giorgi Meşvildişvili (Sərbəst güləş) 400 xal

4) Zelim Kotsoyev (Cüdo) 350 xal

5) Osman Nurmaqomedov (Sərbəst güləş) 340 xal

6) Zelim Tçkayev (Cüdo) 330 xal

7) Eldəniz Əzizli (Yunan-Roma güləşi) 320 xal

8) Elcan Hacıyev (Cüdo) 310 xal

9) Murad Əhmədiyev (Yunan-Roma güləşi) 250 xal

10) Arseniy Djioyev (Sərbəst güləş) 250 xal

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan güləşçisi: “Vladiqafqazdakı turnirdə heç bir rəqibimə şans vermədim”
15:02
Güləş

Azərbaycan güləşçisi: “Vladiqafqazdakı turnirdə heç bir rəqibimə şans vermədim”

Millinin üzvü hazırkı çəkidə qalacağını bildirib
Azərbaycan güləşçiləri Rusiyada keçirilən turnirlərdə 6 medal qazanıblar
1 Dekabr 22:01
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri Rusiyada keçirilən turnirlərdə 6 medal qazanıblar

Güləşçimiz Maqomedxan Maqomedov ilk dəfə özünü 125 kq-da sınayıb
Şuşada şəhidin xatirəsinə həsr olunmuş yunan-Roma güləşi üzrə açıq birincilik keçirilib - FOTO
1 Dekabr 11:55
Güləş

Şuşada şəhidin xatirəsinə həsr olunmuş yunan-Roma güləşi üzrə açıq birincilik keçirilib - FOTO

200-ə yaxın idmançı medallar uğrunda mübarizə aparıb
Mikayıl Cabbarov növbəti dəfə Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti seçilib - FOTO
27 Noyabr 15:27
Güləş

Mikayıl Cabbarov növbəti dəfə Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti seçilib - FOTO

AGF-nin son 4 illik fəaliyyəti və gələcək planları müzakirə olunub
Azərbaycan güləş ailəsinə ağır itki üz verib
23 Noyabr 15:36
Güləş

Azərbaycan güləş ailəsinə ağır itki üz verib

Beynəlxalq dərəcəli hakim Məkan Zalov 85 yaşında vəfat edib
Azərbaycan idmançıları qurşaqla güləş üzrə Dünya kubokunda medal qazanıblar - FOTO
23 Noyabr 13:45
Güləş

Azərbaycan idmançıları qurşaqla güləş üzrə Dünya kubokunda medal qazanıblar - FOTO

Elnur Abdullayev fərdi yarışlarda gümüş medal qazanıb və xüsusi kubokla mükafatlandırılıb

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 18:58
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb