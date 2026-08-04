“Nyukasl” “Arsenal”ın Gimaraeşin transferi barədə təklifini rədd edib

"Nyukasl Yunayted" Futbol Klubu "Arsenal"ın braziliyalı yarımmüdafiəçi Bruno Gimaraeş üçün təklifini rədd edib.
İdman.Biz-in "The Times" qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, "topçular" 28 yaşlı futbolçu üçün 75 milyon funt sterlinq (təxminən 87,5 milyon avro) təklif edib.
Britaniya mediası əvvəllər "Nyukasl"ın oyunçusunu təxminən 100 milyon avro dəyərində qiymətləndirdiyini bildirmişdi.
Klublar arasında danışıqların davam edəcəyi gözlənilir. Mənbələrə görə, Gimaraeş özü "Arsenal"a keçməkdə maraqlıdır.