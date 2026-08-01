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“Real” “Fiorentina” ilə oyunda qələbəni əldən verib

Dünya futbolu
Xəbərlər
1 Avqust 2026 22:01
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“Real” “Fiorentina” ilə oyunda qələbəni əldən verib

2026/2027 mövsümünə hazırlıq çərçivəsində "Real Madrid" və "Fiorentina" arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, matç Avstriyanın Klagenfurt şəhərindəki "Wörthersee" stadionunda baş tutub və 2:2 hesablı heç-heçə ilə bitib.

"Real Madrid"in hücumçusu Endrik matçın ilk qolunu 12-ci dəqiqədə vurub. Hücumçu Aleksis Siriya 24-cü dəqiqədə "Los Blancos"un üstünlüyünü ikiqat artırıb. "Fiorentina"nın hücumçusu Roberto Pikkoli 41-ci dəqiqədə fərqi azaldıb. "Fiorentina"nın hücumçusu Moyze Kin 58-ci dəqiqədə hesabı 2:2 edib.

Ötən mövsüm İspaniya liqasında "Real Madrid" klubu 86 xal qazanaraq "Barselona"dan (94 xal) sonra ikinci yeri tutub. İtaliya A Seriyasında isə "Fiorentina" 42 xal qazanaraq 15-ci yerdə qərarlaşıb.

İdman.Biz

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