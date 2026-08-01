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Vozinya Çili klubuna keçəsi olmadı

Dünya futbolu
Xəbərlər
1 Avqust 2026 21:20
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Vozinya Çili klubuna keçəsi olmadı

Kabo-Verde millisinin 40 yaşlı qapıçısı Vozinya Mərakeş “Berkan” klubuna qoşulacaq.

İdman.Biz bildirir ki, Afrika klubu qapıçını Çilinin “Kolo-Kolo” klubundan alıb və artıq 2026-cı il dünya çempionatı qəhrəmanlarından birinin transferini elan edib.

Məlumata görə, Vozinya artıq “Kolo-Kolo”ya qeydiyyatdan keçmişdi, lakin planlarını dəyişib və hazırda Mərakeş komandasına keçidinin son detallarını müzakirə edir.

Vozinya əvvəlcə çərşənbə axşamı Santyaqoya gəlməli idi, lakin gəlişi çərşənbə gününə təxirə salındı. Daha sonra cümə axşamına təxirə salındı, lakin qapıçı heç gəlmədi və bu da onun Mərakeşə yolunu açdı.

İdman.Biz
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