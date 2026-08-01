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“Qarabağ”ın eks-forvardı het-trik etdi - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
1 Avqust 2026 20:45
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“Qarabağ”ın eks-forvardı het-trik etdi

Meksika çempionatında üçüncü turun matçları keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Mexikonun “UNAM Pumas” klubu səfərdə Suidad-Xuaresin “Xuares” komandasının qonağı olub.

“Estadio Olimpiko Benito Xuares”də baş tutan qarşılaşma qonaqların 5:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

“Qarabağ”ın keçmiş forvardı, hazırda “Pumas”da çıxış edən Juninyo matçda het-trik edib.

18-ci dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirərək hesabı açan braziliyalı cəmi 4 dəqiqə sonra özünün və komandasının ikinci qolunu vurub. 40-cı dəqiqədə Robert Morales hesabı 0:3 edib. Meydan sahibləri 45+4-cü dəqiqədə Xose Luis Rodrigesin qolu ilə hesabı 1:3 ediblər. 49-cu dəqiqədə Juninyo het-trik edib. Qarşılaşmada son nöqtəni isə 83-cü dəqiqədə Gilyermo Martines qoyub – 1:5.

Braziliyalı Juninyo 2023-24-cü illərdə “Qarabağ”da çıxış edib. 30 yaşlı forvard əvvəllər “Flamenqo” “Qremio” kimi klublarda oynayıb.

İdman.Biz
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