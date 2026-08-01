Qətər Futbol Assosiasiyası İnfantinonun planına reaksiya verib

Qətər Futbol Assosiasiyası (QFA) FIFA prezidenti Canni İnfantinonun dünya çempionatı hüquqlarındakı payını özəl investorlara satmaq planına reaksiya verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl FIFA-nın bu plandan imtina etmək qərarına gəldiyi bildirilirdi.
“FIFA prezidenti Canni İnfantinonun təklifini geri götürmək qərarını alqışlayırıq. Bu təklifin əsası olsa da, üzv assosiasiyalar arasında birlik axtarmaqda göstərilən müdrikliyi təqdir edirik.
QFA prezident İnfantinonun futbolun dünya miqyasında daha da inkişaf etdirilməsi və gücləndirilməsi səylərini tam dəstəkləyir”, - QFA sosial media səhifəsində verdiyi açıqlamada bildirib.
İnfantino şəxsən ona potensial olaraq on milyonlarla avro qazandıra biləcək bir satış planı hazırlayırdı və ABŞ prezidenti Donald Tramp administrasiyasına yaxın şəxslərlə danışıqlar aparılıb. Bir neçə futbol təşkilatı və idman xadimi bu qərarı pisləyib.