Voytsex Şensnı: “Karyeramı bitirəndə daha futbol oynamaq istəmirdim”

Kataloniya klubunda oynayan "Barselona"nın qapıçısı Voytsex Şensnı Kataloniya klubuna keçidinin ona futbolun sevincini yenidən kəşf etməyə necə kömək etdiyini bölüşüb.
İdman.Biz bildirir ki, Şensnı 2024-cü ilin avqustunda karyerasını bitirdiyini elan etsə də, oktyabr ayında yenidən futbola qayıdaraq Kataloniya komandasına qoşulub.
"Karyeramı bitirdiyim zaman artıq futbol oynamaq istəmirdim. 2024-cü ildən sonra oyun baxımından başıma bir şey gələcəyini belə təsəvvür edə bilməzdim. İndi isə karyeramın ən yaxşı dövrlərindən birini yaşayıram, hər dəqiqəsindən zövq alıram.
Bir növ, futbola olan sevgim soyudu; artıq mənə sevinc gətirmirdi. Artıq səhər məşqə getmək üçün oyanmaqdan zövq almırdım. Heç bir çətinliyə hazır deyildim. Ölkəni dəyişmək, başqa bir kluba keçmək, uşaqlarım üçün yeni məktəblər axtarmaq və ya yaşamaq üçün yeni bir yer tapmaq istəmirdim. Mənim və ailəm üçün təqaüdə çıxmaq qərarım asan idi. Müəyyən bir yaşa çatanda ailə futboldan daha vacib olur.
Marbelyada məskunlaşdıqdan və özümü evdə xoşbəxt hiss etdikdən sonra, məhz o zaman [“Barselona”ya qoşulmaq] fürsəti yarandı və düşünürəm ki, bu fürsəti əldən vermək çox cəlbedici idi. Uzun müddət tərəddüd etdim. Bu, asan bir qərar deyildi, amma çox böyük bir qərar olduğu ortaya çıxdı. Nəticə etibarilə, mən hələ də çətinliklərdən zövq alıram və hələ də çox iddialıyam.
Belə bir fürsət yarandıqda, ambisiyanız olduqda və özünüzə inandığınız zaman... hətta öz eqonuz naminə belə, özünüzü sınamaq və bu səviyyədə nələrə qadir olduğunuzu görmək istəyirsiniz", - deyə "The Athletic" qəzeti Şensnının sözlərini sitat gətirir.