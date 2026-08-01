“Real” Vinisiusa istədiyi bonusu ödəsə, presedent yaranacağından qorxur

Müqavilənin uzadılmasına görə bonus hücumçu Vinisius Juniorun "Real Madrid"lə yeni müqavilə imzalamamasının əsas səbəbi olaraq qalır.
İdman.Biz bu barədə jurnalist Xorxe Pikon istinadən bildirir.
Mənbəyə görə, "Los Blancos" əvvəllər heç vaxt bu qədər bonus ödəməyib. Klub belə bir ödənişə razılaşmanın presedent yarada biləcəyindən və digər oyunçuların da oxşar şərtlər tələb etməsinə səbəb olacağından qorxur. Bu tələbi qoruyarkən Vinisiusun "Real Madrid"lə müqaviləsini yeniləməsi çətin olacaq. Lakin mənbə istənilən bonusun məbləğini açıqlamayıb.
Vinisius 2018-ci ilin yayından bəri "Los Blancos"da oynayır. Bu müddət ərzində hücumçu bütün yarışlarda 375 oyunda meydana çıxıb, 128 qol vurub və 100 məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 140 milyon avrodur.