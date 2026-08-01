1 Avqust 2026
AZ

“Real” Vinisiusa istədiyi bonusu ödəsə, presedent yaranacağından qorxur

Dünya futbolu
Xəbərlər
1 Avqust 2026 19:27
24
“Real” Vinisiusa istədiyi bonusu ödəsə, presedent yaranacağından qorxur

Müqavilənin uzadılmasına görə bonus hücumçu Vinisius Juniorun "Real Madrid"lə yeni müqavilə imzalamamasının əsas səbəbi olaraq qalır.

İdman.Biz bu barədə jurnalist Xorxe Pikon istinadən bildirir.

Mənbəyə görə, "Los Blancos" əvvəllər heç vaxt bu qədər bonus ödəməyib. Klub belə bir ödənişə razılaşmanın presedent yarada biləcəyindən və digər oyunçuların da oxşar şərtlər tələb etməsinə səbəb olacağından qorxur. Bu tələbi qoruyarkən Vinisiusun "Real Madrid"lə müqaviləsini yeniləməsi çətin olacaq. Lakin mənbə istənilən bonusun məbləğini açıqlamayıb.

Vinisius 2018-ci ilin yayından bəri "Los Blancos"da oynayır. Bu müddət ərzində hücumçu bütün yarışlarda 375 oyunda meydana çıxıb, 128 qol vurub və 100 məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 140 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mançester Yunayted” geridönüşlə “Atletiko” üzərində qələbə qazanıb
18:58
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” geridönüşlə “Atletiko” üzərində qələbə qazanıb

İngiltərə Premyer Liqasının ilk turunda "Mançester Yunayted" debütant "Hall Siti" ilə qarşılaşacaq
“İnter” “Mançester Siti”ni penaltilər seriyasında məğlub edib
18:20
Dünya futbolu

“İnter” “Mançester Siti”ni penaltilər seriyasında məğlub edib

İtaliya A Seriyasında “İnter” 87 xal qazanaraq birinci olub
UEFA İnfantinonun istefasını tələb edir
18:13
Futbol

UEFA İnfantinonun istefasını tələb edir

Avropa futbol qurumu səsverməyə hazırlaşır
PSJ Ferran Torres uğrunda “Barselona” ilə mübarizəyə hazırdır
17:45
Futbol

PSJ Ferran Torres uğrunda “Barselona” ilə mübarizəyə hazırdır

Paris klubu ispaniyalı hücumçuya beşillik müqavilə və daha yüksək maaş təklif edib
“Trabzonspor”un Salaha təklif etdiyi maaş məlum olub
15:54
Futbol

“Trabzonspor”un Salaha təklif etdiyi maaş məlum olub

Türkiyə klubu misirli hücumçuya ikiillik müqavilə təqdim edib
Şəhriyar Məmmədyarov FIDE reytinqində irəlilədi - İDMAN.BİZ-in İCMALI
15:32
Futbol

Şəhriyar Məmmədyarov FIDE reytinqində irəlilədi - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycan dünyanın ən güclü şahmat ölkələrinin siyahısında bir pillə yüksəlib

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı
31 İyul 00:48
Futbol

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Ağdam klubu mübarizəsini Konfrans Liqasında davam etdirəcək
U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB
30 İyul 22:22
Güləş

U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı
30 İyul 22:54
Futbol

Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Dinamo Minsk" növbəti mərhələyə keçdi
U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub
30 İyul 00:04
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Millimiz B qrupunu 2 qələbə, 3 məğlubiyyət ilə başa vurub