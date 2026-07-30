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FIFA Argentina millisi ilə bağlı üç maddə üzrə araşdırma başladıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
30 İyul 2026 09:30
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FIFA Argentina millisi ilə bağlı üç maddə üzrə araşdırma başladıb

Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyası (FIFA) Argentina Futbol Assosiasiyasına (AFA) qarşı 2026-cı il dünya çempionatı İngiltərə ilə yarımfinal matçında (2:1) Folklend adalarının təsvir olunduğu banner və bir sıra digər məsələlərlə bağlı rəsmi olaraq araşdırma başladıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə BBC Sport-un jurnalisti Deyl Conson sosial media səhifəsində bildirib.

Gündəmdəki məsələlərə idman tədbirindən qeyri-idman nümayişləri üçün istifadə, komanda davranışı, ayrı-seçkilik və irqçi təhqirlər daxildir.

Yarımfinal matçından sonra Argentina oyunçuları meydana “Malvin adaları Argentinadır” yazılı banner çıxarıblar.

2026-cı il dünya çempionatı11 iyun - 19 iyul tarixlərində üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilib. İspaniya dünya çempionu olub. İspaniya millisi 2026-cı il dünya çempionatının finalında Argentina ilə qarşılaşıb. Oyunun əsas vaxtı 0:0 hesabı ilə başa çatıb, lakin əlavə vaxtda Avropa komandası qələbə qolunu vurub (1:0).

İdman.Biz
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