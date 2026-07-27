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“Əl-Hilal” “Bavariya”nın hücumçusuna görə 150 milyon avro ödəməyə hazırdır

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 İyul 2026 09:43
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“Əl-Hilal” “Bavariya”nın hücumçusuna görə 150 milyon avro ödəməyə hazırdır

Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Hilal” klubu Almaniya çempionu “Bavariya”nın hücumçusu Luis Diasın transferi üçün danışıqlar aparır.

İdman.Biz futbol insayderi Saşa Tavoleriyə istinadən xəbər verir ki, Səudiyyə təmsilçisi Kolumbiya millisinin 29 yaşlı futbolçusu üçün 150 milyon avroya qədər transfer haqqı ödəməyə hazırdır. Diasın illik maaşının isə 25 milyon avro olacağı gözlənilir.

Luis Dias 2025-ci ildə “Liverpul”dan “Bavariya”ya transfer olunub. O, ötən mövsüm Münhen klubunun heyətində bütün turnirlərdə 51 oyuna çıxaraq 26 qol vurub və 19 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

İdman.Biz
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