26 İyul 2026
AZ

“Mançester Yunayted”in 15 yaşlı istedadı debütünü gözləyir

Dünya futbolu
Xəbərlər
26 İyul 2026 18:34
88
“Mançester Yunayted”in 15 yaşlı istedadı debütünü gözləyir

İngiltərənin “Mançester Yunayted” futbol komandasının 15 yaşlı hücumçusu JJ Qabriel əsas komandada debütünü gözləyir.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Kid Messi” ləqəbli futbolçu Norveçdə “Rusenborq”la keçirilən yoxlama görüşü üçün əsas komandanın heyətinə daxil edilib.

Lakin baş məşqçi Maykl Kerrik “Mançester Yunayted”in 5:0 hesabı ilə qalib gəldiyi matçda ona şans verməyib.

Klub Qabrielin inkişafına ehtiyatla yanaşır və gənc futbolçunu yüksək təzyiqdən qorumağa çalışır. “Manchester Evening News”un məlumatına görə, onun rəsmi debütü üçün ən real variantlardan biri İngiltərə Liqa Kubokunun ilk mərhələləridir.

Qabriel 6 oktyabrda 16 yaşını tamamlayacaq. Karrinqton akademiyasında onun texniki bacarığı yüksək qiymətləndirilir, lakin məşqçilər futbolçunun fiziki inkişafını da diqqətlə izləyirlər.

15 yaşlı hücumçu “Rusenborq”la matçdan sonra sosial şəbəkədə “Səbir” mesajını paylaşıb. O, oyunda iştirak etməsə də, Norveçdə azarkeşlərin böyük marağı ilə qarşılaşıb.

Qeyd edək ki, JJ Qabriel ötən mövsüm “Mançester Yunayted”in U-18 komandasında 29 oyunda 26 qol vurub və klubun ən perspektivli akademiya futbolçularından biri hesab olunur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qəbələ”dən Cənubi Koreyaya: Ba Loua “Kvanju”da
18:58
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ”dən Cənubi Koreyaya: Ba Loua “Kvanju”da

Kot-d'İvuardan olan vinger K Liqa 1 təmsilçisinin hücum xəttini gücləndirib
“Arsenal” “Barselona”nın istəyi üçün daha güclü həmlə etdi
18:49
Futbol

“Arsenal” “Barselona”nın istəyi üçün daha güclü həmlə etdi

Alvares üçün 100 milyon avro və Dyökereş

Messi DÇ-2026 finalından sonra ilk dəfə ictimaiyyət qarşısına çıxıb - VİDEO
17:59
Dünya futbolu

Messi DÇ-2026 finalından sonra ilk dəfə ictimaiyyət qarşısına çıxıb - VİDEO

Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi Rosarioda yerli futbol qarşılaşmasını tribunadan izləyib
“Barselona” Arauxonun gedişi halında Kundeni mərkəzə çəkə bilər
17:28
Dünya futbolu

“Barselona” Arauxonun gedişi halında Kundeni mərkəzə çəkə bilər

Kataloniya təmsilçisi müdafiə xəttində mümkün dəyişikliklər üçün bir neçə variantı nəzərdən keçirir
Azərbaycanda oynamış keçmiş qapıçı: “Mahir Emreli “Rakuv”un heyətində bombardir də ola bilər”
17:13
Futbol

Azərbaycanda oynamış keçmiş qapıçı: “Mahir Emreli “Rakuv”un heyətində bombardir də ola bilər”

Lukas Sapela millimizin oyunçusuna kömək etməyə hazır olduğunu bildirmək üçün onunla görüşəcək
“Qarabağ”ın sabiq qapıçısı “Qaziantep”ə keçməyə yaxındır
16:58
Futbol

“Qarabağ”ın sabiq qapıçısı “Qaziantep”ə keçməyə yaxındır

Türkiyə Super Liqası təmsilçisi “Qaziantep” PAOK-un gürcüstanlı qapıçısı Luka Quqeşaşvilini icarəyə götürmək üçün danışıqlar aparır

Ən çox oxunanlar

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi
23 İyul 21:55
Futbol

Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçı italiyalı FIFA referisi Daniele Kiffi idarə edib
Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu
23 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasındakı ilk görüşü moldovalı referi Roman Jitari idarə edib
Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib
25 İyul 00:10
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib - YENİLƏNİB

Matç 7:4 hesabı ilə Azərbaycan millisinin xeyrinə qurtarıb