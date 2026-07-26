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Messi DÇ-2026 finalından sonra ilk dəfə ictimaiyyət qarşısına çıxıb - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
26 İyul 2026 17:59
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Messi DÇ-2026 finalından sonra ilk dəfə ictimaiyyət qarşısına çıxıb - VİDEO

ABŞ-nin “İnter Mayami” futbol komandasının hücumçusu Lionel Messi DÇ-2026 finalından sonra ilk dəfə ictimaiyyət qarşısına çıxıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 39 yaşlı futbolçu Argentinada ailəsi ilə istirahət etdiyi müddətdə C Primyer Liqasında “Leones” və “Sentral Kordoba” komandaları arasında keçirilən qarşılaşmanı izləyib.

Messi ailəsinin idarə etdiyi “Leones”in oyununa Antonio Di Ciakomo stadionunda baxıb. Qara geyimdə stadiona gələn futbolçu matçı qapılardan birinin arxasında yerləşən xüsusi eyvandan izləyib.

Azarkeşlər Messini gördükdən sonra onun adını səsləndiriblər. Argentina millisinin kapitanı tribunadakılara gülümsəyərək əl edib.

Messinin dəstəyi “Leones”ə qələbə üçün kifayət etməyib. Komanda “Sentral Kordoba”ya 0:2 hesabı ilə uduzub.

Bu, Argentinanın DÇ-2026 finalında İspaniyaya 0:1 hesabı ilə məğlub olmasından sonra Messinin ilk ictimai görünüşü olub.

Qeyd edək ki, Messi 29 iyulda Şarlottada keçiriləcək MLS All-Star oyununda iştirak etməyəcək. MLS ulduzları həmin qarşılaşmada Meksika Liqası MX-in seçmə komandası ilə üz-üzə gələcək.

İdman.Biz
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