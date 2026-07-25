25 İyul 2026
AZ

Ukrayna Futbol Assosiasiyasının sabiq prezidenti Slovakiyada saxlanılıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 İyul 2026 12:09
156
Ukrayna Futbol Assosiasiyasının sabiq prezidenti Slovakiyada saxlanılıb

Ukrayna Futbol Assosiasiyasının (UAF) sabiq prezidenti Andrey Pavelko Bratislavada saxlanılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın baş prokuroru Ruslan Kravçenko “Telegram” kanalında məlumat yayıb. O bildirib ki, Ukrayna Baş Prokurorluğu Pavelkonun ekstradisiyası proseduruna başlayıb.

“Bu şəxs illərlə Ukrayna ədalət mühakiməsindən gizlənirdi. Baş Prokurorluq artıq ekstradisiya proseduruna başlayıb. Mən Slovakiyanın səlahiyyətli orqanlarına həmin şəxsin təhvil verilməsi ilə bağlı müraciət ediləcəyi və onun barəsində müvəqqəti həbs qətimkan tədbirinin tətbiq olunması barədə məktub göndərmişəm”, - deyə Kravçenko yazıb.

İstintaqın məlumatına görə, Pavelko UAF-ın böyük məbləğdə vəsaitinin nəzarətində olan kommersiya strukturları vasitəsilə mənimsənilməsi sxemini təşkil edib. Bunun üçün dəniz məhsulları, elit çay və qəhvə növləri, elektrik avadanlıqlarının tədarükü ilə bağlı saxta müqavilələr bağlanıb. Həmin müqavilələr yalnız kağız üzərində mövcud olub, vəsaitlər mənimsənilib, nəticədə UAF və onun regional mərkəzlərinə milyonlarla zərər dəyib.

Pavelko 2015-ci ilin martından 2024-cü ilin yanvarınadək UAF-a rəhbərlik edib. O, 2022-ci ilin noyabrından futbol meydançaları üçün süni örtük istehsalı zavodunun tikintisi zamanı vəsaitlərin mənimsənilməsi ilə bağlı cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxsdir.

Pavelko 2023-cü ilin iyunundan 2024-cü ilin fevralınadək həbsdə olub. Daha sonra istintaq təcridxanasından azad edilərək Ukraynanı tərk edib. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyi onu 2025-ci ilin dekabrında axtarışa verib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dani Alveş: “Qvardiola bizə yalnız öz işimizi görməyi öyrədirdi”
13:50
Futbol

Dani Alveş: “Qvardiola bizə yalnız öz işimizi görməyi öyrədirdi”

Dani Alveş Qvardiolanın qurduğu sistem barədə danışıb
Van Bommel Belçika millisinə təyinatından sonra ilk açıqlamasını verdi
12:49
Futbol

Van Bommel Belçika millisinə təyinatından sonra ilk açıqlamasını verdi

Van Bommel Belçika millisi ilə ikiillik müqavilə imzalayıb
DÇ-2026-nın qalibləri İbizada dincəlirlər - VİDEO
09:48
Futbol

DÇ-2026-nın qalibləri İbizada dincəlirlər - VİDEO

İspaniya millisinin futbolçuları öz vətənlərində dincəlirlər
“Everton” İdrissa Qeyenin klubdan ayrıldığını açıqlayıb
09:08
Dünya futbolu

“Everton” İdrissa Qeyenin klubdan ayrıldığını açıqlayıb

İdrissa Qeye 2016-2019-cu və 2022-2026-cı illərdə "Everton"da oynayıb
“Real” Diomande üçün 100 milyon avro ödəməyə hazırdır
08:14
Dünya futbolu

“Real” Diomande üçün 100 milyon avro ödəməyə hazırdır

“Real Madrid” Kot-d’İvarlı oyunçu üçün “Liverpul”, “Arsenal”, “Mançester Siti” və PSJ ilə rəqabət aparır
“Mançester Yunayted”in bir şərtlə Uotkins üçün “Aston Villa”ya müraciət edəcək
07:15
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”in bir şərtlə Uotkins üçün “Aston Villa”ya müraciət edəcək

Ötən mövsüm Uotkins bütün turnirlərdə 55 oyunda meydana çıxıb, 21 qol vurub

Ən çox oxunanlar

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir
22 İyul 21:54
Futbol

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş “Palms Sports Arena”da keçirilir
Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi
23 İyul 21:55
Futbol

Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçı italiyalı FIFA referisi Daniele Kiffi idarə edib
Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu
23 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasındakı ilk görüşü moldovalı referi Roman Jitari idarə edib
Konfrans Liqası: “Başakşehir” heç-heçəyə qane oldu, “Braqa”dan səfər qələbəsi
23 İyul 01:26
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Başakşehir” heç-heçəyə qane oldu, “Braqa”dan səfər qələbəsi

Türkiyə təmsilçisini səfərdə çətin oyun gözləyir