“Siti” Savinyonun yerinə üç hücumçu nəzərdən keçirir

“Mançester Siti” “Çelsi”nin cinah oyunçusu Pedru Netunu transfer etməyi düşünür.
İdman.Biz-in “Daily Mail” qəzetininə istinadən məlumatına görə, hazırkı “Siti”nin baş məşqçisi Enso Mareska portuqaliyalı cinah oyunçusu ilə "göylər"də oynadığı dövrdə işləyib.
Mənbənin məlumatına görə, Mançester klubu Netunu 2024-cü ilin yayında “Çelsi”yə transfer olunmazdan əvvəl də transfer etməkdə maraqlı idi.
“Mançester Siti” həmçinin “Pari Sen-Jermen”dən cinah oyunçusu İbrahima Mbaye və “RB Leypsiq”dən Yann Diomande transfer etmək imkanlarını araşdırırdı. Vurğulanır ki, “Siti” “Tottenhem Hotspur”un transferini hədəflədiyi cinah oyunçusu Savinyo üçün əvəzedici axtarır.