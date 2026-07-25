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“Siti” Savinyonun yerinə üç hücumçu nəzərdən keçirir

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 İyul 2026 05:12
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“Siti” Savinyonun yerinə üç hücumçu nəzərdən keçirir

“Mançester Siti” “Çelsi”nin cinah oyunçusu Pedru Netunu transfer etməyi düşünür.

İdman.Biz-in “Daily Mail” qəzetininə istinadən məlumatına görə, hazırkı “Siti”nin baş məşqçisi Enso Mareska portuqaliyalı cinah oyunçusu ilə "göylər"də oynadığı dövrdə işləyib.

Mənbənin məlumatına görə, Mançester klubu Netunu 2024-cü ilin yayında “Çelsi”yə transfer olunmazdan əvvəl də transfer etməkdə maraqlı idi.

“Mançester Siti” həmçinin “Pari Sen-Jermen”dən cinah oyunçusu İbrahima Mbaye və “RB Leypsiq”dən Yann Diomande transfer etmək imkanlarını araşdırırdı. Vurğulanır ki, “Siti” “Tottenhem Hotspur”un transferini hədəflədiyi cinah oyunçusu Savinyo üçün əvəzedici axtarır.

İdman.Biz
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