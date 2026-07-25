Mareska “Siti”nin niyə onu seçdiyi barədə danışıb

"Mançester Siti"nin yeni baş məşqçisi Enso Mareska 2024-cü ildən 2026-cı ilə qədər məşqçilik etdiyi "Çelsi"dən ayrılmaqla bağlı sualı cavablandırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl italyan mütəxəssislə "göylər"in rəhbərliyi arasında münaqişə barədə məlumatlar yayılmışdı.
"Keçmiş klublarım - "Lester" və "Çelsi" ilə çox şanslı idim. Düşünürəm ki, əla iş gördük. Hər iki klubun aydın bir kimliyi var idi, komandaların uğurları var idi və mən onların bir hissəsi olduğum üçün xoşbəxtəm. Amma bu gün biz burada, "Siti"dəyik. Başqa deyəcək bir şey yoxdur.
"Lester" və "Çelsi"də aydın bir kimlik var idi, yəqin ki, "Siti"nin əvvəlki baş məşqçisi ilə bənzər konsepsiyalar gördüyü üçün məni seçməsinin səbəbi də elə budur. Biz həmişə top uğrunda mübarizədə aqressiv olmağa, ideyalarımızı təbliğ etməyə və futbolda ən vacib olanı - matçlarda qalib gəlməyə çalışırıq", - deyə Mareska bildirib.