25 İyul 2026
AZ

“Barselona” Qamper Kubokunda Misirin “Əl-Əhli” komandası ilə qarşılaşacaq

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 İyul 2026 23:04
212
“Barselona” Qamper Kubokunda Misirin “Əl-Əhli” komandası ilə qarşılaşacaq

"Barselona" rəsmi saytında 2026-cı il Qamper Kubokunda Misirin "Əl Əhli" komandası ilə qarşılaşacağını açıqlayıb.

Matç 19 avqustda "Spotify Camp Nou" stadionunda keçiriləcək. Ötənilki turnirdə "Blaugrana" "Komo"nu 5:0 hesabı ilə məğlub etmişdi.

Joan Qamper Kuboku "Barselona" tərəfindən hər il təşkil edilən dostluq turniridir. İlk dəfə 1966-cı ildə o vaxtkı prezident Enrike Llodenin təşəbbüsü ilə keçirilib. Yarış "Barselona"nın əfsanəvi qurucusunun adını daşıyır.

"Barselona" Qamper Kubokunu digərlərindən daha çox qazanıb (47), "Köln" iki belə kuboka sahibdir, "Úypest", "Borussiya Mönhenqladbax", "İnternasional", "Porto", "Mexelen", "Mançester Siti", "Tenerife", "Valensiya", "Yuventus", "Sampdoriya" və "Monako"nun hərəyə bir kuboku var.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Hoffenhaym” yoldaşlıq oyununda 21:0 hesabı ilə qalib gəlib
02:05
Dünya futbolu

“Hoffenhaym” yoldaşlıq oyununda 21:0 hesabı ilə qalib gəlib

“Hoffenhaym” ötən mövsüm Bundesliqanın turnir cədvəlində beşinci yeri tutub
“Qalatasaray” yoxlama matçında İtaliya klubuna məğlub olub
01:50
Dünya futbolu

“Qalatasaray” yoxlama matçında İtaliya klubuna məğlub olub

Matç 2:0 hesabı ilə İtaliya klubunun qələbəsi ilə bitib
Mareska “Siti”nin niyə onu seçdiyi barədə danışıb
01:27
Dünya futbolu

Mareska “Siti”nin niyə onu seçdiyi barədə danışıb

Mareska "Siti"nin sükanı arxasında Xosep Qvardiolanı əvəz edib
Sammervil “Vest Hem”dən “Əl-Hilal”a keçib
00:49
Dünya futbolu

Sammervil “Vest Hem”dən “Əl-Hilal”a keçib

24 yaşlı futbolçu dörd illik müqavilə imzalayıb
Leao: “Milan” mənə çox kömək edib, amma ambisiyalarım da var”
00:29
Dünya futbolu

Leao: “Milan” mənə çox kömək edib, amma ambisiyalarım da var”

“Fənərbağça” Leaonun transferi üçün danışıqları sürətləndirib
“Kamp Nou”da faciə - 54 yaşlı kişi hündürlükdən yıxılıb öldü
24 İyul 23:35
Dünya futbolu

“Kamp Nou”da faciə - 54 yaşlı kişi hündürlükdən yıxılıb öldü

Məşhur stadionun təmirində bu, ilk ölüm hadisəsidir

Ən çox oxunanlar

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir
22 İyul 21:54
Futbol

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş “Palms Sports Arena”da keçirilir
Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi
23 İyul 21:55
Futbol

Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçı italiyalı FIFA referisi Daniele Kiffi idarə edib
Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu
23 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasındakı ilk görüşü moldovalı referi Roman Jitari idarə edib
Konfrans Liqası: “Başakşehir” heç-heçəyə qane oldu, “Braqa”dan səfər qələbəsi
23 İyul 01:26
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Başakşehir” heç-heçəyə qane oldu, “Braqa”dan səfər qələbəsi

Türkiyə təmsilçisini səfərdə çətin oyun gözləyir