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“Roma” “Çelsi”nin hücumçusu Gittenslə müqavilə imzalaya bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 İyul 2026 22:49
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“Roma” “Çelsi”nin hücumçusu Gittenslə müqavilə imzalaya bilər

“Roma” heyətini “Çelsi”nin cinah oyunçusu Ceymi Gittens ilə gücləndirmək istəyir.

İdman.Biz bu barədə Corriere dello Sport-a istinadən məlumat verir.

“Roma” klubu oyunçunu əvvəllər transfer etməyə çalışdıqları Krisensio Sammervilə alternativ olaraq görür, lakin Niderland millisinin üzvü indi “Vest Hem Yunayted”dən “Əl-Hilal”a keçir.

Ceymi Gittens “Çelsi”, “Redinq”, “Mançester Siti” və “Borussiya Dortmund” komandalarının yetirməsidir. O, 2022-ci ildən 2025-ci ilə qədər Dortmund klubunun əsas heyətində oynayıb. Keçən mövsüm 27 matçda bir qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, Gittensin hazırkı bazar dəyəri 30 milyon avrodur.

İdman.Biz
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