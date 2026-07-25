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“Everton” İdrissa Qeyenin klubdan ayrıldığını açıqlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 İyul 2026 09:08
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“Everton” İdrissa Qeyenin klubdan ayrıldığını açıqlayıb

"Everton" rəsmi saytında seneqallı yarımmüdafiəçi İdrissa Qeyenin komandadan ayrıldığını açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, Qeye klubda 236 oyunda meydana çıxıb, 10 qol vurub və 11 məhsuldar ötürmə edib.

"Everton"da hər kəs klubdakı iki mövsümü ərzində göstərdiyi zəhmətə, peşəkarlığa və töhfəyə görə İdrissaya minnətdardır. İdrissanın həm soyunma otağında, həm də xaricində liderlik keyfiyyətləri, xüsusən də "Qudison Park"dakı son mövsümümüzdə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərdi. Klubun qapıları həmişə İdrissanın üzünə açıq olacaq və biz ona və ailəsinə gələcəkdə uğurlar arzulayırıq", - deyə "Everton"un baş məşqçisi Devid Moyes klubun rəsmi saytında bildirib.

İdrissa Qeye 2016-2019-cu və 2022-2026-cı illərdə "Everton"da oynayıb.

İdman.Biz
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