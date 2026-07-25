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DÇ-2026-nın qalibləri İbizada dincəlirlər - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
25 İyul 2026 09:48
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DÇ-2026-nın qalibləri İbizada dincəlirlər - VİDEO

2026-cı il dünya çempionu olan İspaniya millisinin futbolçuları Markos Lorente və Ferran Torres məzuniyyətlərini İbizada keçirirlər.

İdman.Biz xəbər verir ki, hər iki futbolçu dünya çempionluğunu qeyd etdikdən sonra istirahət üçün məşhur kurorta yollanıb.

Onlar yeni mövsüm öncəsi istirahətlərini əks etdirən görüntülər maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, İspaniya millisinin yarımmüdafiəçisi Ferran Torres futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatının finalında Argentina millisinin qapısına vurulan yeganə qolun müəllifidir.

İdman.Biz
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