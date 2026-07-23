“Barselona” Kərim Adeyemini transfer etdi - VİDEO

"Barselona" futbol klubu Almaniya millisinin cinah oyunçusu Kərim Adeyemini Dortmund "Borussiya"sından transfer etdiyini rəsmən açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 24 yaşlı futbolçu Kataloniya təmsilçisi ilə 2031-ci il iyunun 30-dək qüvvədə olacaq müqavilə imzalayıb.
Transfer insayderi Fabrizio Romanonun məlumatına görə, keçidin dəyəri 22 milyon avro təşkil edir. Müqaviləyə əsasən, bu məbləğ performansa bağlı bonuslar hesabına daha 7 milyon avro arta bilər.
Adeyemi son dörd mövsümü Dortmund "Borussiya"sında keçirib. O, Almaniya klubunun heyətində 146 oyunda meydana çıxaraq 36 qol vurub, 25 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Futbolçunun "Borussiya" ilə müqaviləsinin müddəti gələn yay başa çatmalı idi.
Almaniya millisində 11 oyuna çıxan Adeyemi yığmanın heyətində bir qola imza atıb.
Bu transferlə İspaniya çempionu "Barselona" yeni mövsüm öncəsi hücum xəttini daha da gücləndirərək heyətinin formalaşdırılması istiqamətində növbəti addımını atıb.