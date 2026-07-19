“Çelsi” Rocerslə bağlı “Aston Villa” ilə razılığa gəlib

“Çelsi” yarımmüdafiəçi Morqan Rocerslə bağlı “Aston Villa” ilə şifahi razılığa gəlib.
İdman.Biz bu barədə jurnalist və insayder Devid Ornşteynə istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, Birminhem klubu londonluların 117 milyon funt sterlinq (137 milyon avro) təklifini qəbul edib. Yarımmüdafiəçinin “göylər”lə altı illik müqavilə imzalaması, o cümlədən daha bir mövsüm üçün seçim etməsi gözlənilir. O, bazar ertəsi tibbi müayinədən keçəcək.
Ötən mövsüm Rocers “Aston Villa”da bütün yarışlarda 55 oyuna çıxıb, 14 qol vurub və 12 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 90 milyon avrodur.