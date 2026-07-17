“Bornmut”un oyunçusu yetkinlik yaşına çatmayan qızla qalmaqaldan sonra başqa komandaya keçib

"Bornmut"un müdafiəçisi Alehandro Ximenes 2026/2027 mövsümünün sonuna qədər icarə əsasında İtaliyanın "Fiorentina" klubuna keçib.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə "Bornmut"un sosial media hesabında məlumat verilib.
Ximenes daha əvvəl ispaniyalı oyunçunun 15 yaşlı qızla flört etməsi ilə bağlı mesajlarının internetdə yayılmasından sonra mübahisələrə səbəb olmuşdu. Həmin qızın yaşını açıqlayan İngiltərə Premyer Liqa klubu daha sonra oyunçunu cəzalandırmışdı.
Ötən mövsüm müdafiəçi “Bornmut”da 31 Premyer Liqa oyununda iştirak etmiş, bir qol vurmuş və 10 sarı vərəqə almışdı. Transfermarkt onun bazar dəyərini 22 milyon avro olaraq qiymətləndirir.