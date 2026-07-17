“Mançester Yunayted” “Roma”dan Konenin transferi üçün 60 milyon avro ödəməyə hazırdır

"Mançester Yunayted" "Roma"nın yarımmüdafiəçisi Manu Konenin transferi üçün "Roma"ya 60 milyon avro təklif etməyə hazırdır.
İdman.Biz-in "Tuttosport"a istinadən məlumatına görə, "qırmızı şeytanlar" Edersonun "Atalanta"dan transferinin uğursuzluğundan sonra 25 yaşlı futbolçunu hədəfləyir.
Daha əvvəl mediada "qurdlar"ın fransız futbolçunu 50 milyon funt sterlinqə (58,5 milyon avro) satmağa hazır olduğunu bildirilmişdi.
Keçən mövsüm Kone bütün turnirlərdə 37 oyunda meydana çıxıb, iki qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 50 milyon avrodur.