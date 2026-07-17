Norveç millisinin oyunçusu İngiltərə nəhənginin diqqətini cəlb edib

"Mançester Yunayted" "Fulhem"in və Norveç millisinin yarımmüdafiəçisi Sander Bergenin namizədliyini müzakirə edir.
İdman.Biz-in TEAMtalk-a istinadən məlumatına görə, klub norveçlini hazırda qiymət və keyfiyyət baxımından ən cəlbedici variantlardan biri hesab edir.
Mənbənin məlumatına görə, Berge İngiltərə Premyer Liqasında “Fulhem”lə daha bir təsirli mövsümdən sonra 2026-cı il Dünya çempionatında uğurlu çıxış edərək artan reputasiyasını əlavə edib. "Yunayted"in təxminən 47,2 milyon avroya müqavilə bağlamağı planlaşdırdığı bildirilir.
“Qırmızı şeytanlar” artıq iki yarımmüdafiəçi transferi həyata keçirib, yarımmüdafiəçilər “Çelsi”dən Andrey Santos və “Aston Villa”dan Youri Tielemansı transfer edib. KİV-in məlumatına görə, onlar üçün 56,3 milyon avro və 40 milyon avro ödənilib.