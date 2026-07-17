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“Beşiktaş” transfer hədəfləri siyahısına Bitellonu əlavə edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
17 İyul 2026 00:32
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“Beşiktaş” transfer hədəfləri siyahısına Bitellonu əlavə edib

Türkiyənin "Beşiktaş" klubu "Dinamo Moskva"nın yarımmüdafiəçisi Bitello ilə maraqlanır.

İdman.Biz-in məlumatına görə, bu barədə jurnalist Ersin Albayrak sosial media hesabında məlumat verib. Mənbənin məlumatına görə, İstanbul klubu braziliyalı futbolçunu transfer bazarının hədəf siyahısına əlavə edib.

Daha əvvəl Bitellonun yay transfer pəncərəsində vətəninə qayıda biləcəyi bildirilirdi. 26 yaşlı hücumçu ilə maraqlanan Braziliyanın "Qremio" və "Palmeyras" klubları ilə əlaqələndirilirdi.

Bitello 2023-cü ilin sentyabr ayından bəri Rusiya Premyer Liqasında oynayır. Ötən mövsüm yarımmüdafiəçi bütün yarışlarda 37 oyunda altı qol vurub və 11 məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
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