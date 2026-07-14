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Dibala “Roma” ilə yeni müqaviləyə görə daha az maaş alacaq

Dünya futbolu
Xəbərlər
14 İyul 2026 03:10
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Dibala “Roma” ilə yeni müqaviləyə görə daha az maaş alacaq

Argentinalı hücumçu Paulo Dibala “Roma” ilə imzaladığı yeni müqavilə ilə əhəmiyyətli dərəcədə az maaş alacaq.

İdman.Biz bu barədə Football Italia-ya istinadən məlumat verir.

32 yaşlı argentinalı hücumçunun “Roma” klubu ilə yeni müqaviləsi 30 iyun 2027-ci ilə qədərdir. İnsayder Canluka Di Marzio əlavə edir ki, argentinalı oyunçu mövsümdə 3 milyon avrodan az qazanacaq ki, bu da əvvəlki ildə 8 milyon avrodan azdır.

Ötən mövsüm hücumçu “Roma”da bütün yarışlarda 27 oyun keçirib, üç qol vurub və səkkiz məhsuldar ötürmə edib. O, 2022-ci ilin yayından "Roma" klubuna qoşulacaq. Transfermarkt-ın məlumatına görə, argentinalı oyunçunun bazar dəyəri 5 milyon avro olaraq qiymətləndirilir.

İdman.Biz
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