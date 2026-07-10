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“Milan” “Latsio”nun müdafiəçisini 30 milyon avroya transfer edəcək

Dünya futbolu
Xəbərlər
10 İyul 2026 07:07
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“Milan” “Latsio”nun müdafiəçisini 30 milyon avroya transfer edəcək

"Latsio"nun ispan müdafiəçisi Mario Hila "Milan"a keçməyə yaxındır.

İdman.Biz-in Fabrizio Romanoya istinadən məlumatına görə, 25 yaşlı futbolçunun transfer haqqı 30 milyon avrodur. Mənbənin məlumatına görə, "Real Madrid" bu məbləğin yarısını (15 milyon avro) alacaq.

Mario Hila "Real Madrid"in gənclər sisteminin yetirməsidir. Oyunçu 2022-ci ilin yayında Roma klubuna qoşulduqda "Real Madrid" və "Latsio" arasında bağlanmış müqaviləyə oyunçunun gələcək satış qiymətinin 50%-ni alacağını nəzərdə tutan bənd daxil edilmişdi.

Hilanın bu həftə sonu tibbi müayinədən sonra "Milan"la müqavilə imzalayacağı bildirilir. İspaniyalı futbolçunun "Latsio" ilə müqaviləsi gələn yay başa çatır.

İdman.Biz
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