Fransa millisinin hücumçusu və kapitanı Kilian Mbappe 2026-cı il dünya çempionatının dörddəbir final oyunundan əvvəl milli komanda üçün ardıcıl 15 penaltidən qola çevirmişdi. Hücumçu matçın 28-ci dəqiqəsində penalti zərbəsini qaçırdı.
Opta-nın məlumatına görə, bu, Mbappenin AVRO 2020-dən bəri Fransa millisi üçün ilk dəfə penalti zərbəsini qola çevirə bilməməsi idi. Həmin turnirdə o, İsveçrəyə qarşı oyunda penalti zərbəsini qaçırmışdı.
Mbappe dünya çempionatında debütünü 2018-ci ildə Rusiyada keçirilən dünya çempionatında edib. Hücumçu Fransa millisində bütün turnirlərdə 103 tam oyun keçirib, 64 qol vurub və 42 məhsuldar ötürmə edib.