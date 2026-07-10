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Mbappe AVRO 2020-dən bəri ilk dəfə millidə penaltidən yararlana bilməyib

DÇ-2026
Xəbərlər
10 İyul 2026 02:14
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Mbappe AVRO 2020-dən bəri ilk dəfə millidə penaltidən yararlana bilməyib

Fransa millisinin hücumçusu və kapitanı Kilian Mbappe 2026-cı il dünya çempionatının dörddəbir final oyunundan əvvəl milli komanda üçün ardıcıl 15 penaltidən qola çevirmişdi. Hücumçu matçın 28-ci dəqiqəsində penalti zərbəsini qaçırdı.

Opta-nın məlumatına görə, bu, Mbappenin AVRO 2020-dən bəri Fransa millisi üçün ilk dəfə penalti zərbəsini qola çevirə bilməməsi idi. Həmin turnirdə o, İsveçrəyə qarşı oyunda penalti zərbəsini qaçırmışdı.

Mbappe dünya çempionatında debütünü 2018-ci ildə Rusiyada keçirilən dünya çempionatında edib. Hücumçu Fransa millisində bütün turnirlərdə 103 tam oyun keçirib, 64 qol vurub və 42 məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
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