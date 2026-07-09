Mərakeşin bombardiri Saybari Fransa ilə oyunda start heyətində deyil

Mərakeş millisinin yarımmüdafiəçisi və 2026-cı il dünya çempionatında ən çox qol vuran oyunçusu İsmael Saybari milli komandanın turnirin dörddəbir final matçında Fransa ilə oyun üçün start heyətində yer almayıb.
İdman.Biz bildirir ki, matç bu gecəyarısı ABŞ-ın Foksboro şəhərindəki “Gillette” stadionunda başlayacaq.
Saybari daha əvvəl Mərakeşin 2026-cı il dünya çempionatındakı bütün oyunlarında üç qol vuraraq start heyətlərində yer almışdı. Kanada üzərində 1/8 final qələbəsində (3:0) yarımmüdafiəçi zədə səbəbindən 22-ci dəqiqədə əvəzləndi.
2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Argentina hazırkı dünya çempionudur.