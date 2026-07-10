Daiçi Kamada “Kristal Palas”la müqaviləsini uzadıb

Yaponiyalı yarımmüdafiəçisi Daiçi Kamada Londonun "Kristal Palas" klubu ilə müqaviləsini 2027-ci ilə qədər uzadıb.
İdman.Biz bildirir ki, 29 yaşlı futbolçunun əvvəlki müqaviləsi iyunun sonunda başa çatıb və bundan sonra o, azad agent olub.
Keçən mövsüm Kamada bütün yarışlarda 46 oyun keçirib, bir qol vurub, beş məhsuldar ötürmə edib və dörd sarı vərəqə alıb. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun bazar dəyəri 10 milyon avro olaraq qiymətləndirilir.
2025/26 mövsümünün sonunda "Kristal Palas" İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 15-ci yeri tutub. London klubu həmçinin finalda İspaniyanın "Rayo Valyekano" komandasını məğlub edərək Konfrans Liqasının qalibi olub.