Nəsri çirkli pulların yuyulması və narkotik qaçaqmalçılığı şübhəsi ilə həbs olunub

"Arsenal" və "Mançester Siti"nin keçmiş yarımmüdafiəçisi Samir Nəsri çirkli pulların yuyulması və narkotik qaçaqmalçılığında şübhəli bilinərək həbs edilib.
İdman.Biz bu barədə "Le Parisien" qəzetinə istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, Nəsri Paris polisinin nəzarətində təxminən 10 saat keçirib. O, mütəşəkkil qrup daxilində narkotik qaçaqmalçılığı ilə bağlı sui-qəsd və çirkli pulların yuyulması iddiaları ilə bağlı məhkəmə istintaqının bir hissəsi olaraq dindirilib. Lakin keçmiş futbolçu həmin axşam heç bir ittiham irəli sürülmədən azadlığa buraxılıb.
Nəsri 2021-ci ildə 34 yaşında karyerasını bitirdiyini elan edib. Hazırda o, televiziya eksperti kimi çalışır.