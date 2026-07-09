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“Zirə”nin potensial rəqibləri heç-heçə oynadılar

Dünya futbolu
Xəbərlər
9 İyul 2026 22:10
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“Zirə”nin potensial rəqibləri heç-heçə oynadılar

UEFA Konfrans Liqasının I təsnifat mərhələsinin oyunları keçirilir.

İdman.Biz bildirir ki, Litvanın “Hegelmann” klubu Estoniyanın “Payde” komandasını qəbul edib.

Matç 1:1 hesablı heç-heçə ilə bitib. Qolları meydan sahiblərindən Vilyus Armanavyiçus (45+1), qonaqlardan isə Abdurahman Badamusi (37) vurublar.

Komandalar arasında cavab görüşü bir həftədən sonra olacaq.

Qeyd edək ki, “Zirə” klubu II təsnifat mərhələsinə adlayarsa, orada məhz bu cütlüyün qalibi ilə rastlaşacaq.

I təsnifat mərhələsinin ilk oyununda “Zirə” Gürcüstanın “Torpedo” klubunu 3:0 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz
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