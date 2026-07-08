8 İyul 2026
AZ

FİFA Rusiya komandalarına qoyulan qadağanı götürə bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
8 İyul 2026 00:56
112
FİFA Rusiya komandalarına qoyulan qadağanı götürə bilər

Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyası (FIFA) Rusiya milli komandalarının və klublarının beynəlxalq turnirlərdə iştirakına qoyulan qadağanın aradan qaldırılması məsələsini detallı araşdıracaq.

İdman.Biz bu barədə jurnalist Rob Harrisin sözlərinə əsasən bildirir.

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin (BOK) İcraiyyə Komitəsi 2023-cü il oktyabrın 12-dən qüvvədə olan Rusiya Olimpiya Komitəsinin statusunun dayandırılması qərarını müvəqqəti ləğv edib.

BOK-dan bildirilib ki, antidopinq tələbləri istisna olmaqla, Rusiya idmançıları və komandaları üçün əvvəllər müəyyən edilmiş məhdudiyyətlər ləğv edilir.

Rusiya milli komandası 2022-ci ilin fevral ayından bəri bütün rəsmi FIFA və UEFA yarışlarından kənarlaşdırılıb. Rusiya klubları da beynəlxalq turnirlərdə iştirak etmir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026: Kolumbiya - İsveçrə oyununda əlavə vaxt başlayıb
02:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Kolumbiya - İsveçrə oyununda əlavə vaxt başlayıb - YENİLƏNİR

Qarşılaşma Vankuverdəki “BC Place” stadionunda keçirilir
“Real” paraqvaylı senatorun Mbappeyə qarşı təhqirləri ilə bağlı açıqlama yayıb
01:57
DÇ-2026

“Real” paraqvaylı senatorun Mbappeyə qarşı təhqirləri ilə bağlı açıqlama yayıb

Klub siyasi nümayəndəyə yaraşmayan bu cür ifadələri qətiyyətlə pisləyib
Fernandesin qolu dünya çempionatları tarixində 3000-ci olub
01:38
DÇ-2026

Fernandesin qolu dünya çempionatları tarixində 3000-ci olub

Fernandesin qolu Argentinanın turnirin dörddəbir finalına yüksəlməsinə imkan verib
Messi Misirlə oyun barədə: “İnanılmaz”
01:18
DÇ-2026

Messi Misirlə oyun barədə: “İnanılmaz”

Dörddəbir finalda Argentina İsveçrə-Kolumbiya matçının qalibi ilə qarşılaşacaq
Skaloni Misirlə oyundan sonra göz yaşlarını saxlaya bilməyib
00:37
DÇ-2026

Skaloni Misirlə oyundan sonra göz yaşlarını saxlaya bilməyib

Argentina Misiri 3:2 hesabı ilə məğlub edib
Misirin baş məşqçisi: “Bu matçda ədalət yox idi”
00:15
DÇ-2026

Misirin baş məşqçisi: “Bu matçda ədalət yox idi”

Argentina 1/8 final oyununda Misiri 362 hesabı ilə məğlub edib

Ən çox oxunanlar

U-20 basketbol millimizdən tarixi qələbə: Albaniya darmadağın edildi - YENİLƏNİB
5 İyul 23:37
Basketbol

U-20 basketbol millimizdən tarixi qələbə: Albaniya darmadağın edildi - YENİLƏNİB

Millimiz qrupda son oyununu sabah keçirəcək
“Neftçi” yoxlama matçında “Partizan”a məğlub oldu
6 İyul 21:59
Futbol

“Neftçi” yoxlama matçında “Partizan”a məğlub oldu - YENİLƏNİB

Bakı klubu oyunu on nəfərlə başa vurub
DÇ-2026: Holand Braziliyanı mundialdan sildi, Norveç 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
6 İyul 02:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Holand Braziliyanı mundialdan sildi, Norveç 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi DÇ-2026-nın 1/8 finalında Braziliyanı məğlub edərək növbəti mərhələyə yüksəlib
Basketbol millimiz İrlandiya seçməsinə məğlub olub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
5 İyul 19:09
Basketbol

Basketbol millimiz İrlandiya seçməsinə məğlub olub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Millimiz birinci perioddan sonra 35:31 hesabı ilə üstünlüyə malik idi