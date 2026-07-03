“Çikaqo Fayr” Levandovskini inandırmaq üçün ekskursiyalar təşkil edib

“Çikaqo Fayr” futbol klubu polşalı hücumçu Robert Levandovskini komandaya qoşulmağa razı salmaq üçün bir sıra qeyri-ənənəvi tədbirlər görüb.
İdman.Biz bu barədə Mundo Deportivo-ya istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, MLS klubu polşalı ilə xaricdə bir sıra görüşlər keçirib və transferi üzərində işləyərkən onun üçün şəhər turları təşkil edib. “Qırmızı geyimlilər” həmçinin Levandovskiyə onun biznes maraqları üçün bazar araşdırması aparıblar.
Levandovski 2022-ci ilin yayından bəri “Barselona”da oynayırdı. Ötən mövsüm hücumçu bütün yarışlarda 46 oyunda meydana çıxıb, 19 qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Onun kataloniyalılarla müqaviləsi 30 iyun 2026-cı ilə qədərdir.
“Çikaqo Fayr” hazırda MLS Şərq Konfransının turnir cədvəlində üçüncü yerdədir.